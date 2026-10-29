Lo scorso 6 settembre Cristian Tello ha maturato la decisione di dire addio al calcio giocato all'età di 35 anni. Dopo le ultime avventure lontane dall'Europa, l'ex ala spagnola ha avvertito il venire meno della passione e dell'entusiasmo necessari per proseguire l'attività agonistica. Chiuso il capitolo con la pallone tra i piedi, Tello ha scelto di voltare pagina e dedicarsi a una nuova sfida professionale, avviando un'attività nel settore della compravendita di auto nella sua Terrassa.

I numeri dell'avventura in maglia gigliata

La carriera dello spagnolo è stata contrassegnata da tappe di assoluto prestigio, tra cui spicca l'esperienza a Firenze. Giunto in riva all'Arno nel gennaio 2016 in prestito dal Barcellona, dopo una parentesi con la maglia del Porto, l'esterno d'attacco ha totalizzato complessivamente 56 presenze e 6 reti con la casacca della Fiorentina, mettendosi a disposizione della squadra con la sua proverbiale velocità sulle corsie esterne.

Tra le maglie storiche spunta la casacca della Viola

Nonostante la nuova vita imprenditoriale, il legame con il passato resta vivo attraverso la sua collezione personale di ricordi. Nel video che mostra i pezzi più importanti della sua carriera, accanto ai trofei e alle divise storiche conquistate con il Barcellona, la selezione spagnola e il Betis Siviglia, figura in bella mostra anche la maglia da trasferta bianca della Fiorentina relativa alla stagione 2016/2017, impreziosita dalle firme autografe di tantissimi suoi ex compagni di spogliatoio.

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