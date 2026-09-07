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Cristian Tello dice addio al calcio. L’ex esterno della Fiorentina ha annunciato sui social la decisione di chiudere la propria carriera da calciatore professionista, all’età di 35 anni.

Cresciuto nella cantera blaugrana, Tello ha vissuto una carriera internazionale che lo ha portato a vestire anche le maglie di Porto, Fiorentina, Betis, Siviglia e Los Angeles FC, prima delle ultime esperienze negli Emirati Arabi.

Tello arrivò alla Fiorentina nel gennaio 2016 in prestito dal Barcellona, dopo l’esperienza al Porto. Complessivamente con la Fiorentina ha collezionato 56 presenze e 6 gol.

“Oggi è il momento di dire addio a una parte della mia vita. Dopo tanti anni, tante partite, tanti spogliatoi, tante gioie e anche momenti difficili, è arrivato il momento di chiudere il capitolo del calcio professionistico”.

Queste le parole di Tello sui social nel post in cui ha annunciato l'addio al calcio.