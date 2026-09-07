Il bel gesto all'interno della cornice del premio Nereo Rocco
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Nel corso del premio Nereo Rocco "l'unico 10" della Fiorentina Giancarlo Antognoni ed il Presidente dei viola Giuseppe Commisso sono stati protagonisti di un bell'abbraccio. Prove di distensione? Nel frattempo, ecco di seguito la foto.
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