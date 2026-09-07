Le parole del Presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso nel corso del premio Nereo Rocco: "Prima di tutto vorrei ringraziare il consiglio della Settignanese per averci fatto l’onore di averci assegnato il Premio Nereo Rocco, che sono molto onorato di accettare a nome mio e a nome di tutti coloro che fanno parte della Fiorentina. È un momento molto importante per noi: la Fiorentina festeggia il proprio centenario e credo che questo premio appartenga veramente a tutti coloro che hanno fatto parte della sua storia. Tutti i vecchi presidenti, tutti gli allenatori, i grandi giocatori come Giancarlo Antognoni, che abbiamo qui davanti, tutto lo staff e tutti coloro che hanno collaborato, a vario titolo, con il nostro club. Questo premio è speciale per me perché lo ha vinto anche mio padre Rocco nel 2020. È un premio dato alla Fiorentina ed è veramente un'emozione, sia per me che per la mia famiglia. Siamo orgogliosi, al pari dei cento anni di storia di questa squadra. Ed è nostra intenzione ora costruire i prossimi cento anni di questo club. È parte della nostra responsabilità restituire qualcosa al calcio italiano, ed è per questo che stiamo facendo grandi investimenti nel calcio giovanile, per far crescere il sistema calcio in Italia. Secondo me, questa è una responsabilità condivisa anche con tutti gli altri, perché dobbiamo investire molto di più sui giocatori, per far crescere il calcio italiano nel suo insieme. Quindi vorrei dire grazie Firenze, grazie Fiorentina e forza viola!".

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