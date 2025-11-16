Che fine ha fatto? Tello, il “razzo” di Guardiola che brucia una squadra all’anno

Di meteore nel mondo del calcio ce ne sono state tantissime. Giocatori che in poco tempo hanno fatto infiammare piazze intere, ma anche brevi apparizioni, dei cameo. Violanews vi racconta la storia di alcuni calciatori passati da Firenze, senza lasciare il segno, in Meteore Viola. Il nome di oggi riporta alla memoria di alcuni degli ultimi giorni belli della gestione Della Valle. Stiamo parlando della stagione 2015/2016, dove la Fiorentina di Paulo Sousa, arrivato dal Basilea per sostituire Vincenzo Montella, poteva contare su calciatori del calibro di Gonzalo Rodriguez, Federico Bernardeschi, Borja Valero, Marcos Alonso, Josip Ilicic e tanti altri ancora. La società viola, dopo un calciomercato estivo di grandi cambiamenti e alcune perdite dolorose, come quella dell'egiziano Mohamed Salah, investì su alcune scommesse poi rivelatesi vincenti. Da Nikola Kalinic al quello che poi sarebbe stato il compianto capitano Davide Astori. La squadra di Paulo Sousa partì benissimo e arrivò al mercato di gennaio nelle posizioni più alte della Serie A. La dirigenza viola non aiutò il tecnico portoghese nella finestra invernale, nonostante la formazione viola fosse ancora in lotta per un piazzamento Champions e dentro l'Europa League. Quel gennaio fu reso celebre dall'arrivo di Yohan Benalouane dal Leicester, difensore che non giocò mai nella Fiorentina per vari problemi fisici. Ma in questa puntata di Meteore Viola, analizzeremo un altro arrivo di quel mercato invernale, ovvero Cristian Tello. Esterno offensivo che arrivò in prestito dal Barcellona come uno dei tanti potenziali eredi di Messi e che oggi, all'età di 34 anni, milita nella seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti.