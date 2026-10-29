Firenze attende ancora Pedro Goncalves. Il portoghese potrebbe essere una mossa a sorpresa di Vanoli

Redazione VN
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Per Pedro Goncalves non è stato un inizio di stagione semplice, soprattutto per le condizioni fisiche. Nonostante Brescianini sia ancora favorito per un posto a centrocampo, nelle ultime ore il portoghese starebbe recuperando terreno. Come riporta Il Pentasport, l'ex Sporting sta accelerando i ritmi, e Vanoli potrebbe schierarlo sulla trequarti. A San Siro Goncalves è rimasto in panchina, ma oggi le sue chances aumentano.

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