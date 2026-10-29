Al Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Riccardo Galli. Le sue parole:

"Ho una gran voglia di vedere una vittoria della Fiorentina. C'è la consapevolezza che questa gara possa essere una finestra su una possibile ripartenza. Un anno fa abbiamo visto troppi fantasmi, e questo inizio è stato in salita. La difesa ha preso troppi gol, un'emorragia vera e propria, e c'è bisogno di vedere cose nuove. Oggi ci sarà l'ennesima nuova coppia, un altro tentativo di Vanoli. La Fiorentina di gol ne ha fatti pochi, e quindi è li che mi aspetto una sveglia. Il dopo sosta doveva essere l'atto della ripartenza, dopo aver praticamente fatto un nuovo ritiro."

L'Atalanta: "Mi sorpende vederla li, ci si aspettava altro da Sarri. Pensare che nelle prossime gare si giochi la panchina mi sorpende molto. Sarri sta pagando molto il cambio tecnico, rispetto all'era Gasperini. Tornando alla Fiorentina, voglio dare ancora un'occasione a Beto, non può essere questo. Oulai deve essere messo nelle condizioni giuste, sta subendo tanto questa situazione, e per adesso è un po' un oggetto misterioso.