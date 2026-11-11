Napoli, critica durissima per Lucca: "È il peggior attaccante mai visto"

L’esonero di Alberto Aquilani dalla panchina del Sassuolo ha fatto discutere anche a Firenze. Il giornalista di La7 e tifoso viola Luca Speciale ha difeso sui social il lavoro del tecnico romano, ricordando che sulle fortune di una squadra pesano anche le scelte della società.

Speciale ha poi ripercorso l’incrocio tra le due panchine. A suo giudizio, la permanenza di Fabio Grosso a Sassuolo avrebbe giovato a entrambi i club, mentre la Fiorentina avrebbe potuto dare una possibilità in prima squadra ad Aquilani dopo il lavoro svolto con la Primavera.

«Ho sempre pensato che Aquilani fosse un allenatore con idee e carattere, e l’esonero a Sassuolo non mi fa cambiare opinione. Un bravo tecnico può incidere molto, ma non può fare tutto da solo. Nel calcio si prova in fretta e spesso ci si separa altrettanto in fretta, a volte con conseguenze pesanti. Se Grosso fosse rimasto a Sassuolo, secondo me ci avrebbero guadagnato entrambe. E se a Firenze si voleva fare una scommessa, tanto valeva puntare su chi era già di casa e si era guadagnato una chance con le giovanili».