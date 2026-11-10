Il pensiero di Sandro Sabatini sul momento della Fiorentina

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Il giornalista e opinionista televisivo, Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube ha commentato il momento della Fiorentina. Queste le sue parole:

Arrivo a Montecatini, dove ho tanti amici tifosi della Fiorentina. Quando mi hanno visto, mi hanno detto: “Saba, quando hai detto che vinceva la Juve, ci siamo abbracciati”. Sicuramente non avremmo perso!

Poi sulla Fiorentina

Non gli do' la sufficienza ai viola. Vanoli li ha risollevati un po' dopo lo shock con Grosso. Dopo aver detto che Haaland è un Lucca che ce l'ha fatta, voglio dire anche qualcosa di giusto: Njie è un fenomeno. Dopo averlo visto giocare mi son detto: ma questo è davvero forte! De Gea sembra ormai pronto per la pensione, invece. Ho visto un Jimenez rinato, mentre Fagioli non sta rendendo. Mi dispiace sottolinearlo, ma tutte le volte che escono notizie sul suo passato lui cala di rendimento e sparisce. Un altro che sta crescendo è Pellegrino, mi piace molto.
FIORENTINA VS JUVENTUS

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