Pedro Goncalves, settimana dopo settimana, ci ha messo del tempo per guadagnare terreno in casa Fiorentina, ma la titolarità con la Juventus sembrerebbe essere un segnale chiaro. L'attaccante di 28 anni, arrivato in estate a Firenze in prestito dallo Sporting Lisbona, sta iniziando a giustificare l'intenzione iniziale del club viola, ossia quella di tenerlo. Infatti, il calciatore è arrivato alla Fiorentina per un prestito di oneroso di 2,5 milioni di euro, con un riscatto di 22,5 milioni di euro.

Come funziona il riscatto

Affinché la clausola di acquisto si attivi automaticamente, l'accordo impone due obiettivi ben definiti: da un lato,Parallelamente a questo requisito individuale,

Tuttavia, come riportato da A Bola, anche senza aver raggiunto tutti gli obiettivi, l'intenzione della Fiorentina sarebbe quella di trattenere il giocatore, a patto che continui a dimostrarsi importante per la squadra. In tal caso, come è stato evidente nelle ultime partite, l'opzione di riscatto dovrebbe essere esercitata ugualmente.