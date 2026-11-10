Alessandro Ferrari fa il punto sul Franchi: la Curva Fiesole per il prossimo campionato e l'obiettivo del nuovo stadio nel 2029/30.
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Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, è intervenuto dal palco del Social Football Summit, soffermandosi sull'importanza delle infrastrutture per la crescita di una società calcistica e sul percorso che riguarda il futuro dello stadio Artemio Franchi. Queste le dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.
Il completamento della Curva Fiesole
Gli stadi in Italia sono indietro, ma a Firenze siamo già operativi da anni. Adesso manca l'ultima parte per completarlo. Noi abbiamo cercato un accordo con il Comune ed è fondamentale avere un team di persone qualificate che sappiano cosa fare e dove guardare. I lavori sono avanti e speriamo di avere la nostra Fiesole per l'inizio del prossimo campionato. Noi siamo fortunati ad avere una proprietà che ci ha permesso di portare avanti questo progetto e dobbiamo ringraziare la famiglia Commisso.
Nuovo Franchi, l'obiettivo è la stagione 2029/30
Ho vissuto due proprietà, quella dei Della Valle e quella della famiglia Commisso, ed entrambe volevano uno stadio per la Fiorentina. Si vuole sempre creare una casa in cui i tifosi possano sognare insieme a te ed è giusto realizzare una struttura moderna, bella e funzionale. Abbiamo fatto la prima proposta e il Comune ha dato parere positivo. Poi ci sarà un bando pubblico e noi speriamo di poter subentrare. Adesso la Fiesole sta prendendo forma e nella stagione 2029/30 speriamo di giocare nel nuovo Franchi.
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