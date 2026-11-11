Il commento del giornalista sulla situazione in casa Fiorentina e l'attacco di Vanoli
Vox Populi - De Gea, Martinelli o... Quale futuro per la porta viola?
Il giornalista Giuseppe Pastore, durante la puntata di "Fontana di Trevi" a Cronache di Spogliatoio, ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo la sfida contro la Juventus giocata prima della sosta. Le sue parole:
De Gea? Il problema dei portieri è che scadono in un attimo. Non hanno quella settimana di comporto dove puoi consumarli. Mi sembra che i viola abbiano un panico difensivo generalizzato. Già i difensori non sono delle cime, inoltre c'è la paura di difendere.
Sull'attacco della Fiorentina
Il risultato di domenica è stato fastidioso per la Fiorentina, che davanti ha tanta qualità. Se prendiamo Mastantuono, Pellegrino e Njie e li paragoniamo ai tre della Juventus, Kolo Muani, Woltemade e Boga, non so chi abbia l'attacco migliore. Per me quello viola è superiore. Vanoli è arrivato con altre premesse e mi sembra anche un po' a disagio nella gestione di talenti qualitativi e poco associativi come Njie e Mastantuono.
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