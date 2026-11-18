Tre gol, una retrocessione, un acciacco: come sono andati i viola in Nazionale

Il portierone e capitano della Fiorentina, David De Gea, attraverso un post su Instagram ha voluto ringraziare e salutare, per il suo ritiro dal calcio giocato, l'ex compagno al Manchester United, Juan Mata. Queste le bellissime parole:

Il calcio ci ha uniti - il rispetto rimarrà per sempre. Una carriera di cui essere orgoglioso. Un gentiluomo e una leggenda, sono onorato di aver condiviso il viaggio con te. Goditi la tua prossima fase fratello ❤️