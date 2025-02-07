L'entusiasmo di Fagioli per l'inizio di un nuovo percorso in maglia viola

Redazione VN
Zaniolo

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Nicolò Fagioli si mostra in maglia viola per la prima volta su Instagram. Con un post, il centrocampista, ha voluto mostrare tutta la sua gioia per l'inizio di questa nuova avventura con la Fiorentina, nella speranza di raggiungere grandi traguardi. Di seguito il post:

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Raffaele Palladino, Nicolò Fagioli

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