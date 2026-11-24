Dopo Fagioli, nel mirino di Fantantonio finisce l'allenatore viola: Vanoli è oggetto di una bocciatura totale, senza spazio per repliche
VIDEO - Vanoli: "La mia peggiore Fiorentina, a questi ragazzi serve umiltà"
Antonio Cassano, come al solito, va dritto per dritto, senza giri di parole. E su Viva el Futbol per commentare a caldo il 3-0 del Monza sulla Fiorentina, lato viola, si concentra sul tecnico gigliato Paolo Vanoli:
Vanoli? Io non lo conosco, ci ho solo giocato contro svariate volte, ma è improponibile sia per come fa giocare le squadre sia per come parla. La Fiorentina deve stare attenta: il Monza l'ha superata e le sue partite le fa. Il problema è che la Fiorentina con questa squadra qua... 9 partite, 9 punti con Vanoli, media da retrocessione. La squadra è forte, i giocatori son forti ma se la fai giocare così a un certo punto arriva il conto.
Una stroncatura totale, quindi, per l'allenatore varesino, chiamato a sostituire Grosso dopo tre giornate di campionato e capace di raccogliere appena 9 punti nelle prime 9 partite nella sua seconda esperienza sulla panchina del Franchi.
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