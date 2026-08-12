Dopo la firma con il Thun concretizzata nella giornata di ieri e il saluto alla Fiorentina e Firenze arrivato negli scorsi, per Riccardo Braschi è arrivato il momento di aprire le porte della sua nuova avventura in Svizzera. Il centravanti classe 2006, protagonista assoluto della Primavera con 19 reti e lo scudetto al petto, ha affidato a Instagram la propria emozione per il salto tra i professionisti: "Un nuovo capitolo. Sono molto felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare e di ottenere grandi risultati per questo grande club".

Un post subito sommerso dai messaggi dei tifosi e degli ex compagni di spogliatoio. Tra questi spicca l'ironia di Tommaso Martinelli: il portiere viola ha goliardicamente stuzzicato l'amico chiedendogli nei commenti "Chi te lo ha scritto?", visto che il post è in inglese. Un siparietto social che sottolinea il forte legame creato nel gruppo giovanile, proprio nelle stesse ore in cui è arrivata anche la nota formale del club di Commisso a confermare la cessione, arrivata oggi a stretto giro dopo il comunicato diramato ieri dalla società svizzera.

La nota del club viola

Questo il comunicato ufficiale del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Braschi al Thun F.C. Il classe 2006, cresciuto nel Settore Giovanile della Fiorentina, ha contribuito alla vittoria del quarto scudetto per la Fiorentina Primavera mettendo a segno 19 gol, confermandosi capocannoniere della squadra nella stagione 2025/26".

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