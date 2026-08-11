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Nuovo capitolo di mercato in uscita per il settore giovanile della Fiorentina. Riccardo Braschi saluta Firenze e parte per un'avventura internazionale a titolo definitivo. L'ormai ex attaccante viola è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Thun FC, club svizzero campione in carica con cui giocherà nei prossimi anni.

L'annuncio del club

A confermare il buon esito dell'operazione è stato direttamente il club elvetico con una nota ufficiale: "FC Thun ingaggia Riccardo Braschi dall'AC Fiorentina. Il 19enne attaccante firma un contratto di tre anni con un'opzione per un'altra stagione e indosserà il numero 20". Un passaggio importante per il giovane talento, pronto a misurarsi con il calcio professionistico e con la pressione di un club che si presenta ai nastri di partenza con lo scudetto sul petto.

La mossa della Fiorentina

Dal punto di vista economico, l'operazione porta subito liquidità nelle casse viola. La Fiorentina incassa 1,2 milioni di euro subito, bonus inclusi. Nonostante il trasferimento a titolo definitivo, la Fiorentina dovrebbe mantenere un diritto di prelazione sul giocatore, così da poter eventualmente riportare Braschi a Firenze in futuro.

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