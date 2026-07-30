Il portiere parla del rapporto con alcuni compagni della Fiorentina

Redazione VN
Kean Fiorentina

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Martinelli ha parlato dal ritiro dell'Avellino, intervenendo a Prima Tivvù e soffermandosi su alcuni ex compagni alla Fiorentina:

De Gea? Con lui ho un bellissimo rapporto, ci scriviamo spesso, l'altro giorno mi ha chiesto come stessi andando. Mi ha colpito la sua umiltà, fuori campo è impeccabile su tutto. Parisi mi ha chiesto come sta andando, gli mando un abbraccio per l'infortunio. Lui mi ha parlato dei tifosi, mi ha detto per qualsiasi cosa è a disposizione, è un ragazzo bellissimo e merita il meglio.
Martinelli Avellino

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