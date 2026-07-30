Il portiere parla del rapporto con alcuni compagni della Fiorentina
VIDEO VN - Kean, Paratici ma non solo: le ultime novità prima del Real Madrid
Martinelli ha parlato dal ritiro dell'Avellino, intervenendo a Prima Tivvù e soffermandosi su alcuni ex compagni alla Fiorentina:
De Gea? Con lui ho un bellissimo rapporto, ci scriviamo spesso, l'altro giorno mi ha chiesto come stessi andando. Mi ha colpito la sua umiltà, fuori campo è impeccabile su tutto. Parisi mi ha chiesto come sta andando, gli mando un abbraccio per l'infortunio. Lui mi ha parlato dei tifosi, mi ha detto per qualsiasi cosa è a disposizione, è un ragazzo bellissimo e merita il meglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Formazioni ufficiali
Real Madrid-Fiorentina, formazioni ufficiali: Solo uno tra Oulai e Fagioli. La scelta su Kean
Obiettivi mercato
Moretto: "Mastantuono, Fiorentina in prima fila. Philogene idea concreta"
Live
LIVE - Real Madrid-Fiorentina: squadre in campo per il riscaldamento
Le nostre esclusive
Come giocherebbe la Fiorentina con Mastantuono? Dal 4-3-3 alla fantasia sulla trequarti
Obiettivi mercato
VIDEO - Quando Philogene ha incantato il mondo: il gol di rabona in Hull-Rotherham
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti