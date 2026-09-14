Attraverso il proprio canale YouTube, il giornalista e telecronista Stefano Borghi ha commentato nel dettaglio il primo successo stagionale della Fiorentina in Serie A, maturato al Penzo contro il Venezia per 4-2. Un'analisi lucida che ha messo in risalto sia i grandi meriti dei singoli e l'impatto del ritorno di Paolo Vanoli, sia i punti interrogativi che ancora accompagnano la struttura tattica della squadra viola.

Il fattore Mastantuono e la risposta con Vanoli

Nel suo intervento, Borghi si è speso in elogi per il talento argentino, autentico protagonista della sfida in laguna: "La Fiorentina di Mastantuono. Menomale c'è questo giocatore in Serie A. La squadra viola ha reagito con Vanoli. Il Venezia ha fatto grandi ingenuità difensive. La Fiorentina ha dato un messaggio diverso, ma ha trovato i momenti giusti della partita. Ma aspetterei a parlare di momento di svolta".

Il nodo a centrocampo e le situazioni da correggere

Il giornalista ha poi ampliato il discorso alle dinamiche complessive della rosa gigliata, evidenziando come il percorso di crescita richieda ancora del tempo e degli accorgimenti specifici: "Ha segnato Mastantuono, ha segnato ancora Pellegrino, ha avuto la partita che, a differenza di altre, le ha dato una mano. Anche contro il Torino poteva girare diversamente. Non la Fiorentina non ha vinto per fortuna, ma non ha risolto del tutto alcune situazioni. Il gruppo ora deve essere strutturato bene, il Venezia a volte capovolgeva il fronte con troppa facilità. L'assenza di un mediano nella viola richiede un lavoro extra per l'allenatore".