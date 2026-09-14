Le parole di Leonardo Semplici sulla situazione in casa Fiorentina dopo l'addio di Grosso e il ritorno di Vanoli

Redazione VN
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L'allenatore di calcio e tifoso viola, Leonardo Semplici, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:

Quello della Fiorentina è stato un inizio strano, perché si era partiti con progetti importanti, dopo un restauro totale. Purtroppo, però, penso che tra Grosso, la squadra e la società, non è mai scattato quel feeling che ci deve essere. Anche questo cambio, con il ritorno di Vanoli, è stato un po' strano, ma mi auguro che possa riportare a Firenze i risultati che Firenze si aspetta.

Su Grosso e la scelta di mandarlo via

Situazione strana, che se non sei dentro fai fatica a capire bene. Io penso che non sia stato fatto un mercato che volesse l'allenatore. Se lui ha manifestato questa poca fiducia nella squadra è perché non gli sono stati presi dei giocatori che voleva. Detto questo, penso che la Fiorentina abbia fatto una scelta ben chiara, tornando indietro dei suoi passi.
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Sul ritorno di Vanoli

Ha fatto affidamento sui pochi rimasti dello scorso anno, facendosi aiutare per i nuovi arrivati, per me ottimi calciatori.

Su Fagioli e Oulai

Bisogna allenarli i giocatori per rispondere per bene alla domanda se possono giocare insieme. Il nuovo allenatore li valuterà, li peserà e poi capirà cosa fare. Lasciamo le giuste valutazioni a Vanoli.

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