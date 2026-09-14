Le parole di Leonardo Semplici sulla situazione in casa Fiorentina dopo l'addio di Grosso e il ritorno di Vanoli
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L'allenatore di calcio e tifoso viola, Leonardo Semplici, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Quello della Fiorentina è stato un inizio strano, perché si era partiti con progetti importanti, dopo un restauro totale. Purtroppo, però, penso che tra Grosso, la squadra e la società, non è mai scattato quel feeling che ci deve essere. Anche questo cambio, con il ritorno di Vanoli, è stato un po' strano, ma mi auguro che possa riportare a Firenze i risultati che Firenze si aspetta.
Su Grosso e la scelta di mandarlo via
Situazione strana, che se non sei dentro fai fatica a capire bene. Io penso che non sia stato fatto un mercato che volesse l'allenatore. Se lui ha manifestato questa poca fiducia nella squadra è perché non gli sono stati presi dei giocatori che voleva. Detto questo, penso che la Fiorentina abbia fatto una scelta ben chiara, tornando indietro dei suoi passi.
Sul ritorno di Vanoli
Ha fatto affidamento sui pochi rimasti dello scorso anno, facendosi aiutare per i nuovi arrivati, per me ottimi calciatori.
Su Fagioli e Oulai
Bisogna allenarli i giocatori per rispondere per bene alla domanda se possono giocare insieme. Il nuovo allenatore li valuterà, li peserà e poi capirà cosa fare. Lasciamo le giuste valutazioni a Vanoli.
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