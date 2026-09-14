VIDEO - Incidente Maldini: positivo all'alcol test e non solo. L'esito degli esami

Il Napoli ha una lunga lista di calciatori infortunati, ma in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri, uno potrebbere recuperarlo. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico livornese proverà a riavere nella lista dei convocati Frank Zambo Anguissa, centrocampista che ha saltato l'esordio in Champions League con l'Arsenal e la gara con il Bologna di ieri per un fastidio muscolare.

Valutazioni in corso

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il calciatore sarà valutato in questi giorni, visto che stava seguendo un percorso di lavoro personsalizzato di ricondizionamento, con il tecnico che proverà a fare di tutto per riaverlo almeno in panchina, in vista della sfida del Franchi che coinciderà anche con l'ultima gara prima della super sosta dedidcata alle nazionali. Rimarranno ai box, dunque, Meret, Buongiorno, Marianucci, McTominay, Alisson Santos e Giovane.