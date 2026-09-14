Il rapporto tra Dodò e la Fiorentina sembra ormai compromesso. Dopo un’estate trascorsa nella speranza di una separazione, non sono però arrivate offerte concrete, neppure da Nottingham Forest e Olympiakos. A pesare è anche il mancato rinnovo: il brasiliano attendeva da mesi una proposta, ma quella presentata dal club è stata giudicata insufficiente.

La rottura definitiva sarebbe maturata sabato, quando dal Viola Park è filtrata la versione di un Dodò ancora nel progetto, ma bisognoso di recuperare la migliore condizione dopo un’estate condizionata dalle voci di mercato. Il terzino ha replicato sui social: «Sto bene, benissimo. Non credere a tutto quello che senti», bloccando poi diverse testate e i profili di alcuni giornalisti.

Le parole del giocatore sembrano smentire problemi fisici e alimentano il sospetto che le esclusioni siano legate al contratto in scadenza, mai rinnovato. L’addio appare ormai vicino: potrebbe arrivare subito attraverso uno dei mercati ancora aperti oppure essere rinviato a gennaio. I tempi in cui il sorriso di “Domi” conquistava Firenze sembrano ormai lontanissimi. Lo scrive la Nazione.