Jovetic rivela: "Pochi mesi fa ero a un passo dal ritorno in Serie A"

Non le manda mai a dire Antonio Cassano, diventato ormai una certezza per quanto riguarda i giudizi coloriti e senza peli sulla lingua nel panorama mediatico calcistico. Durante l'ultimo appuntamento con Viva el Futbol, la trasmissione in live sul canale Twitch, l'ex attaccante si è scagliato con veemenza contro Maurizio Sarri, bocciando sia le sue qualità gestionali sia l'atteggiamento mostrato negli ultimi anni di carriera.

"Ha indovinato solo la parentesi a Napoli, ora è bollito"

Nel suo intervento, Cassano ha voluto ridimensionare l'impatto e il valore complessivo della carriera dell'allenatore, riducendo le sue intuizioni tattiche al solo quinquennio vissuto all'ombra del Vesuvio:

Sarri ha indovinato quei 4-5 anni a Napoli, ma è un allenatore limitato, ormai è bollito.

L'alibi costante: "Sempre a protestare per tutto"

Oltre al giudizio strettamente campo-centrico, ad infastidire l'ex numero 10 è la costante ricerca di giustificazioni esterne che ha spesso caratterizzato le conferenze stampa e i post-partita del tecnico toscano:

Mi dà fastidio che sta sempre a lamentarsi, una volta con l'arbitro, una volta col guardalinee, una volta piove, una volta è troppo caldo.

Un affondo al veleno che riaccende il dibattito attorno alla figura dell'allenatore e alla sua filosofia di gioco, da tempo al centro di discussioni e pareri contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori.