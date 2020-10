Venerdì De Sisti al “Festival dello sport”. Ecco come prenotare

Anche quest’anno seppur in modo un po’ diverso causa covid, andrà in scena il festival dello sport organizzato da La Gazzetta dello Sport. Dato che ci saranno delle limitazioni di affluenza la direzione ha deciso che per partecipare agli eventi in programma è necessaria la prenotazione. Il festival che quest’anno si svolgerà a Milano prevede anche un evento con la partecipazione di Picchio De Sisti e ha come titolo “Boninsegna, Cera, De Sisti: Non solo una partita Italia-Germania 4-3″.

Prenotare la vostra partecipazione è semplice, basta cliccare su questo link e se volete saperne di più su date e orari potete andare su https://www.ilfestivaldellosport.it/