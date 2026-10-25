La Fiorentina cerca a San Siro una scossa per rilanciare una classifica preoccupante, dopo una sola vittoria in campionato, ottenuta 45 giorni fa a Venezia. I viola hanno perso gli ultimi tre confronti nello stadio milanese e anche Vanoli cerca il primo successo personale da allenatore su questo campo, dove debuttò in Serie A con il Torino pareggiando contro il Milan.

In attacco si va verso la conferma di Mastantuono, sempre titolare finora e pronto al debutto a San Siro, insieme a Pellegrino e a Njie, favorito su Gnonto. L’argentino cerca un’altra prestazione decisiva dopo la tripletta di Venezia, che resta il momento più brillante del suo avvio di stagione.

Restano dubbi soprattutto in difesa: con Ranieri ancora assente, Pongracic dovrebbe affiancare Dragusin, mentre sulle fasce sono aperti i ballottaggi Jimenez-Dodô a destra e Viery-Valdepeñas a sinistra, con la possibilità di spostare Jimenez. A centrocampo è previsto il rilancio di Brescianini accanto a Ndour e Fagioli, questi ultimi osservati dal ct Mancini, atteso in tribuna. Lo scrive Tuttosport.