Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino condividono amicizia, nazionalità e il desiderio di lasciare il segno a San Siro contro l’Inter, anche senza poter affrontare Lautaro Martinez, il loro sogno. Entrambi a quota tre gol fra campionato e Coppa Italia, sono i migliori marcatori stagionali della Fiorentina e cercano reti preziose per rilanciare la squadra.

Pellegrino ritrova Cristian Chivu, suo allenatore al Parma nella primavera del 2025, e punta a conquistare definitivamente il posto da titolare dopo l’alternanza con Beto. Mastantuono, forte della fiducia di Vanoli e di un legame già stretto con l’ambiente viola, deve invece dare continuità alla tripletta di Venezia e trovare il primo assist stagionale.

Pellegrino si aspetta almeno cinque passaggi vincenti dal connazionale ed entrambi ambiscono a chiudere la stagione in doppia cifra. Una prestazione decisiva contro l’Inter aiuterebbe anche la Fiorentina, ferma a quattro punti e senza vittorie in campionato dall’11 settembre, a ritrovare fiducia e risalire la classifica. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.