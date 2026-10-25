Mateo Pellegrino, che giovedì ha compiuto 25 anni, ritrova l’Inter e Cristian Chivu, il tecnico con cui ha segnato i primi gol in Italia al Parma. Il suo legame con i nerazzurri risale però al 2010, quando si allenava nei Pulcini mentre il padre Mauricio lavorava come vice di Rafa Benitez.

L’attaccante cerca una rete che manca dal 15 settembre, in Coppa Italia contro il Pisa. La Fiorentina aspetta soprattutto di sfruttare la sua forza di testa: prima dell’arrivo a Firenze aveva realizzato così 11 dei suoi 15 gol italiani, mentre in viola i pochi rifornimenti ne hanno limitato l’efficacia nel gioco aereo.

Per sbloccarsi servirà anche una maggiore intesa in campo con Mastantuono. Tra i due amici argentini c’è una scommessa: Pellegrino offrirà una grigliata se Franco gli servirà almeno cinque assist. San Siro potrebbe essere il palcoscenico per cominciare a concretizzare il patto. Lo scrive il Corriere dello Sport.