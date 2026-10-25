Paolo Vanoli gode della fiducia della società, che continua a considerare questa stagione un anno di transizione, ma il suo futuro passa dalla necessità di invertire la rotta. La Fiorentina penultima, con quattro punti e 17 gol subiti in sette partite, impone risposte concrete: il progetto potrà consolidarsi attorno al tecnico soltanto attraverso segnali di crescita e risultati.

Il periodo da qui alla sosta di novembre sarà decisivo, con Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus a scandire un calendario complicato. Una svolta rafforzerebbe la posizione dell’allenatore, mentre una serie di sconfitte metterebbe in discussione le prospettive immaginate dalla dirigenza. Lo stesso Vanoli, pur sorridendo, ha ricordato che nel calcio tutto può cambiare e che anche il rapporto di fiducia con il direttore sportivo non offre garanzie assolute.

Per dare solidità alla propria posizione, Vanoli riparte dall’equilibrio: contro l’Inter è prevista una Fiorentina più prudente, con un centrocampista in più e Gonçalves fuori dall’undici iniziale. Ridurre gli errori difensivi e ritrovare concretezza sotto porta sono le priorità per raccogliere punti, allontanarsi dalla zona retrocessione e dare continuità al progetto tecnico. Lo scrive Repubblica Firenze.