Più del modulo e delle scelte individuali, contro l’Inter serviranno grinta, cuore e compattezza. La Fiorentina di Vanoli è chiamata a mostrare un approccio concreto e una determinazione finora mancati: la trasferta di San Siro può diventare uno spartiacque psicologico, dando una scossa a una stagione cominciata tra ambizioni e risultati deludenti. L’obiettivo e la necessità di svoltare la stagione sono in effetti una chiave e uno stimolo che Vanoli ha ripetuto come un mantra all’interno dello spogliatoio e sul verde del Viola Park.

Sul piano tattico, la priorità sarà contenere la forza offensiva dei nerazzurri. In difesa si prospetta l’impiego di Viery insieme a Dragusin e Pongracic, evitando un assetto troppo sbilanciato. A centrocampo, dove resta il ballottaggio tra Oulai e Brescianini, serviranno fisicità, attenzione e sostegno alla copertura, con linee strette per limitare le incursioni dell’Inter e arginare i tanti gol subiti.

Tornare da Milano con segnali incoraggianti e possibilmente qualche punto permetterebbe ai viola di affrontare con maggiore fiducia il turno infrasettimanale contro l’Atalanta al Franchi. L’obiettivo è trasformare quella partita in un’occasione per risalire, evitando che diventi un’altra sfida carica di pressione. Lo scrive la Nazione.