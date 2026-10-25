La Fiorentina è stata costruita per attaccare e Vanoli deve trovare un equilibrio senza snaturarne le caratteristiche. La trasferta contro l’Inter, dominante in campionato con sei vittorie e un pareggio, può essere affrontata dai giovani viola con la leggerezza di chi ha poco da perdere. I nerazzurri concedono occasioni e spesso partono male, ma hanno dimostrato una grande capacità di rimonta.

Difendersi a oltranza rischierebbe di esporre una delle peggiori difese del campionato al miglior attacco della Serie A. Un possibile modello è il Bruges, capace di battere l’Inter 4-3 in Champions attraverso coraggio, pressione alta, chiusura delle linee di passaggio e ripartenze veloci sulle fasce, esaltate dalla tripletta di Tresoldi e dalle prestazioni di Forbs e Virgili.

Per uscire dalle difficoltà, però, la Fiorentina deve soprattutto imparare a difendersi da squadra, coinvolgendo anche gli attaccanti. Alle amnesie dei singoli difensori si aggiunge infatti un centrocampo fragile, che protegge poco il reparto arretrato: servono maggiore compattezza e un lavoro collettivo per sostenere la vocazione offensiva viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.