Vanoli deve trovare soluzioni capaci di restituire fiducia alla Fiorentina, come accadde nella scorsa stagione con Parisi alto a destra. Una possibilità riguarda la posizione di Mastantuono: il lavoro di copertura alle spalle di Jimenez rischia di togliergli lucidità nella fase offensiva.

Contro il Como i viola hanno giocato alla pari, ma hanno pagato sia gli episodi arbitrali sia tre o quattro clamorose occasioni sprecate davanti a Butez. La differenza è stata nella concretezza: i lariani sono stati letali, mentre la Fiorentina ha mostrato pesanti limiti sotto porta, evidenti anche in Njie, pur considerato un prospetto interessante.

Serve soprattutto qualcosa in più da Mastantuono, chiamato a essere meno egoista e più lucido nelle scelte per colpire una difesa dell’Inter ritenuta vulnerabile. La trasferta di Milano può diventare la scintilla per riaccendere la squadra e dare una svolta alla stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.