Franco Mastantuono potrebbe cambiare ruolo

Redazione VN
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VIDEO - Quando la Fiorentina si prese la vetta della Serie A distruggendo l'Inter

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Vanoli deve trovare soluzioni capaci di restituire fiducia alla Fiorentina, come accadde nella scorsa stagione con Parisi alto a destra. Una possibilità riguarda la posizione di Mastantuono: il lavoro di copertura alle spalle di Jimenez rischia di togliergli lucidità nella fase offensiva.

Contro il Como i viola hanno giocato alla pari, ma hanno pagato sia gli episodi arbitrali sia tre o quattro clamorose occasioni sprecate davanti a Butez. La differenza è stata nella concretezza: i lariani sono stati letali, mentre la Fiorentina ha mostrato pesanti limiti sotto porta, evidenti anche in Njie, pur considerato un prospetto interessante.

FIORENTINA VS COMO

Serve soprattutto qualcosa in più da Mastantuono, chiamato a essere meno egoista e più lucido nelle scelte per colpire una difesa dell’Inter ritenuta vulnerabile. La trasferta di Milano può diventare la scintilla per riaccendere la squadra e dare una svolta alla stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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