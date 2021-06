TMW: La Lazio aspetta la firma di Sarri, nel frattempo contatto Lotito-Iachini

La firma del tecnico potrebbe già arrivare in giornata, ma Lotito si guarda intorno...

Manca solo la firma sul contratto per dare il via alla nuova avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Firma che potrebbe già arrivare nella giornata odierna. Lotito però, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, ancora senza la certezza del "sì" continua a contattare altri allenatori per avere una pronta alternativa in caso di improvvisa fumata nera.