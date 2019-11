Reti Fiorentina: micidiale dal 60′, ma attenzione ai primi tempi

In questo figura possiamo notare come la Fiorentina sia particolarmente attiva nelle segnature nel quarto d’ora che va dal 60′ al 75′ minuto. Bel il 39% delle reti sono state segnate dai viola in questo lasso di tempo e se aggiungiamo i successivi 15 minuti abbiamo che nell’ultimo terzo di gara la Fiorentina segna il 61% delle sue marcature. Se analizziamo invece le reti subite notiamo che c’è una sostanziale parità fra primo e secondo tempo con il record negativo negli ultimi 15 minuti (26%).