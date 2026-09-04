Mateo Pellegrino, al Corriere dello Sport, si è posto un obiettivo non banale. Fare più gol dello scorso anno:

Idolo?

Crespo, Batistuta e, ad un certo punto della mia infanzia, Fernando Torres.

Obiettivo di gol in questa stagione?

Più dell’anno scorso.

Ok, quindi almeno 13?

Non mi pongo limiti. Penso di poter crescere e imparare tanto. Non vedo l’ora di segnare, ma prima viene sempre la squadra.

Firenze: casa o hotel?

Per fortuna abito già in una casa, la città mi fa impazzire, bellissima.

Firenze è anche Gabriel Omar Batistuta....

L’ho incontrato l’altro giorno, era qui per il Centenario, e mi è sembrato una grandissima persona. Mi ha detto che devo lasciare la vita sul campo, sempre. E di continuare così