VN&TN - Fiorentina-Torino, cosa va e cosa no: l'intervista doppia

Due sconfitte nelle prime due giornate e ora il confronto diretto con il Torino, anch’esso ancora fermo a zero punti. Cher Ndour, intervistato da Tuttosport, ha definito l'appuntamento una gara importante e delicata.

“È una sfida importante e delicata perché anche loro vogliono la prima vittoria. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, abbiamo tutte le qualità per prenderci i tre punti”.

Tra i granata ci saranno anche tre ex viola: Comuzzo, Fortini e Mandragora.

“Con Rolly ho un bellissimo rapporto, idem con Pietro e Nick con cui siamo compagni in Under 21. Gli dirò di non farci gol, Pietro lo ha fatto nell’ultima gara. Ci saluteremo prima e dopo, ma in campo solo rivali!”.

Ndour ha poi parlato della pressione dopo i fischi ricevuti dalla squadra.

“Premesso che i fischi erano comprensibili, la pressione c’è in ogni gara. Siamo un gruppo giovane che sta cercando di allestire un progetto, purtroppo non lo si può fare in pochi giorni. Col Torino dobbiamo avere quel carattere che ci è mancato contro il Frosinone. Abbiamo rovinato la festa del centenario, non dovrà più succedere”.