Il Torino si presenterà domani al Franchi con diversi ex viola: Pietro Comuzzo, Niccolò Fortini e Rolando Mandragora, tutti trasferitisi in granata durante l’estate. Mandragora ha chiuso definitivamente la propria esperienza a Firenze, accompagnando il saluto con una frecciata alla nuova dirigenza, mentre Comuzzo e Fortini sono partiti in prestito e potrebbero ancora tornare.

Il futuro dei due giovani dipenderà dalle prestazioni e dalle eventuali decisioni del Torino, che potrà riscattarli rispettivamente per 19 e 8,5 milioni di euro. L’avvio dei granata è stato complicato, con tre sconfitte consecutive compresa la Coppa Italia, anche se Comuzzo ha già trovato la soddisfazione del gol.

Al Franchi torneranno anche Cristiano Biraghi, applaudito durante le celebrazioni del Centenario, e Giovanni Simeone, già capace di segnare contro la Fiorentina con Cagliari e Napoli. Per tutti sarà una partita ricca di ricordi e motivazioni, con il desiderio di lasciare il segno davanti al pubblico viola. Lo scrive la Nazione.