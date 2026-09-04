L’avvio dei granata è stato complicato, con tre sconfitte consecutive

Redazione VN
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VIDEO VN - Quando Mandragora diceva: "Ho imparato ad amare Firenze"

Il Torino si presenterà domani al Franchi con diversi ex viola: Pietro Comuzzo, Niccolò Fortini e Rolando Mandragora, tutti trasferitisi in granata durante l’estate. Mandragora ha chiuso definitivamente la propria esperienza a Firenze, accompagnando il saluto con una frecciata alla nuova dirigenza, mentre Comuzzo e Fortini sono partiti in prestito e potrebbero ancora tornare.

Il futuro dei due giovani dipenderà dalle prestazioni e dalle eventuali decisioni del Torino, che potrà riscattarli rispettivamente per 19 e 8,5 milioni di euro. L’avvio dei granata è stato complicato, con tre sconfitte consecutive compresa la Coppa Italia, anche se Comuzzo ha già trovato la soddisfazione del gol.

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Al Franchi torneranno anche Cristiano Biraghi, applaudito durante le celebrazioni del Centenario, e Giovanni Simeone, già capace di segnare contro la Fiorentina con Cagliari e Napoli. Per tutti sarà una partita ricca di ricordi e motivazioni, con il desiderio di lasciare il segno davanti al pubblico viola. Lo scrive la Nazione.

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