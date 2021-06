Pedro giocatore chiave del Flamengo: la società gli nega Tokyo 2020

Troppi i 14 milioni di euro complessivi corrisposti alla Fiorentina. E soprattutto troppo grande l'apporto di Pedro in attacco

Niente Olimpiadi di Tokyo per l'ex attaccante viola Pedro. La decisione è stata presa dal Flamengo, società proprietaria del suo cartellino: le ragioni della mancata autorizzazione - secondo il portale UOL - sarebbero da ricondurre all'investimento fatto dal club brasiliano per riportare il centravanti in madrepatria.