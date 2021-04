Museo del Calcio: un set per un documentario su Astori

Al Museo del Calcio è tutto pronto per un documentario per ricordare Davide Astori

Redazione VN

Il Museo del Calcio, che raccoglie i cimeli e la storia della Nazionale, è diventato il set per un documentario che ricorda Davide Astori. Sono state realizzate delle interviste per il documentario che ruota attorno alla realizzazione del murale per Astori, ideato dalla Fondazione Cure2Children in collaborazione con il Comune di Firenze. Il documentario è prodotto dalla rivista Edera.

(https://www.gofundme.com/f/muraleastori), occuperà una parete di 240 metri quadrati in via Canova n°166 a Firenze. Sarà un modo per ricordare Astori, il suo impegno umanitario e incoraggiare i sogni di tutti i bambini.

Intanto fervono gli ultimi preparativi per la riapertura in sicurezza del Museo del Calcio. Sabato 1° maggio la struttura museale, alle porte del Centro Tecnico Federale di Coverciano, sarà pronto per accogliere i visitatori con nuovi percorsi e nuovi spazi espositivi. E’ necessaria la prenotazione per il fine-settimana. Questa è richiesta anche durante la settimana per pacchetti riservati agli istituti scolastici e alle società sportive. Contatti per prenotare: info@museodelcalcio.it e tel: 055 600526.