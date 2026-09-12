Ci sono storie di calcio che profumano di casa, anche quando si sviluppano a migliaia di chilometri di distanza. È il caso della Nazionale di calcio della Guinea Equatoriale, che si appresta ad affrontare la delicata sfida di qualificazione alla Coppa d'Africa contro la Repubblica del Congo a Kinshasa affidandosi a un blocco tecnico e medico quasi interamente toscano e fiorentino. Un'avventura affascinante guidata dal commissario tecnico Vincenzo Alberto Annese, pronto a salpare per il continente africano insieme a una vera e propria eccellenza del nostro territorio.

Tra Fiorentina ed Empoli: l'anima toscana dello staff

A comporre il gruppo in partenza dalla Toscana sono figure di spicco con trascorsi importanti nel calcio nostrano e gigliato. Il ruolo di collaboratore e preparatore atletico è affidato al fiorentino Alberto Lungherini (ex Empoli, Siena e Spezia), affiancato dall'allenatore dei portieri Emiliano Betti, ex professionista della Fiorentina con importanti trascorse da preparatore tra Empoli e Milan, dove ha seguito da vicino profili del calibro di Donnarumma e Maignan. A completare l'area tecnica c'è il match analyst Andrea Lagna, residente in provincia di Lucca con un passato a Pisa ed Empoli.

Medici ed esperti di livello per la missione africana

Anche lo staff sanitario parla correntemente il dialetto toscano. La responsabilità medica è affidata a Valdo Cesareo, già medico federale della Nazionale Under 23 di scherma e figura stimata tra calcio e rugby. A curare i muscoli dei calciatori africani saranno invece due fisioterapisti di grande esperienza: il pistoiese Daniele Misseri, con un lungo passato tra le fila di Fiorentina, Lazio ed Empoli oltre al ciclismo professionistico, e l'aretino Marco Sabatini, già attivo tra Arezzo, Montevarchi, Sangiovannese e motori. Un'equipe affiatata e di altissimo profilo, pronta a portare un pezzo di Firenze e della Toscana ai vertici del calcio africano. Lo riporta l'ANSA.