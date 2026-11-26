Luca Mattei su Udinese e Fiorentina: "Delusione e lotta salvezza invece dell'Europa. Su Vanoli ho dubbi, l'Udinese mi aveva convinto."
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Il doppio ex di Udinese e Fiorentina Luca Mattei ha parlato nell'avvicinamento alla sfida ad un'intervista a Il Gazzettino. Queste le sue parole:
È difficile individuare le cause per la deludente prima parte del torneo delle due squadre. Ma quando, risultati e classifica alla mano, la salvezza diventa l’obiettivo massimo per compagini allestite per ambire ad un traguardo più importante, parlo dell’Europa, diventa ancora più difficile risalire la china. Per quanto riguarda la Fiorentina mi sembra che si sia fatta un po’ di confusione, un anno fa la squadra è stata affidata a Vanoli poi è stato esonerato e richiamato. Francamente quest’anno avrei affidato la squadra ad altro tecnico, Vanoli non mi sembra l’uomo giusto per guidare i viola. Mentre per quanto riguarda l’Udinese ero convinto che potesse fare bene dato che il suo volto è quasi simile a quello di un anno fa
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