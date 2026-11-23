Giampaolo Marchini, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina:

"Più che il Monza temo la Fiorentina. Le qualità ci sono, ma questo si deve tradurre in un'armoniosità in campo, che per ora si è vista a tratti. In questo momento la squadra ha in mano il proprio destino, ed è arrivato il momento di passare dalle buone intenzioni dai fatti. La Fiorentina è potenzialmente intrigante, anche a partita in corso, cambiando l'assetto. La Fiorentina nelle ultime giornate ha dimostrato di avere interpreti con dei numeri, almeno nella fase offensiva. Io non rinuncerei mai a Mastantuono, ma naturalmente deve crescere, ed avere pazienza con lui."

Il centrocampo: "Vanoli deve mettere insieme la qualità, e chiudere le situazioni pericolose. Atta è una risorsa, è fuori discussione, e fa parte di quei giocatori che ti permettere di variare sullo spartito iniziale. La sua mancanza si è sentita, visto anche il periodo di adattamento di Oulai. Ancora non ci siamo resi conto di che giocatore sia Atta, e di quanto possa incidere. "