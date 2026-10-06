I ragazzi di Silvio Baldini sono sulla cresta dell'onda dopo le ottime uscite di queste ultime due settimane. Tant'è che anche il c.t. della Nazionale maggiore, Roberto Mancini, segue con grande attenzione le prestazioni dell'Under 21: "Faccio i miei personali complimenti a tutto il gruppo ed al mister, sono stati protagonisti di ottimi risultati e prestazioni. Sicuramente ci sono tanti giocatori in gamba che potranno darci una mano in futuro, anche a breve", ha detto Mancini parlando a Sky Sport a margine della consegna del premio intitolato alla memoria di Gianluca Vialli.

Sicuramente tra questi c'è Cher Ndour e non solo per la doppietta realizzata contro la Polonia. Il giovane centrocampista viola è sempre più leader e trascinatore della selezione giovanile, al di là della fascia di capitano indossata ieri. Lui che nella Nazionale dei grandi ci è già stato peraltro, lo scorso giugno, per due amichevoli sotto la gestione pro tempore dello stesso Baldini. Il classe 2004, a questo punto, si candida per un ritorno, magari in pianta stabile.