L'esperto di calcio argentino, Filippo Colasanto, si è espresso su Franco Mastantuono
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Filippo Colasanto, agente esperto di calcio argentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole su Mastantuono:
È un ragazzo già un po' abituato a serate come quella di stasera, sarà una festa che rimarrà nel suo cuore. Questo è un giocatore da Real Madrid. Sta beneficiando di una cosa: Vanoli non l'ha ingabbiato in un ruolo, in Argentina giocano così. Sarà uno dei migliori giovani della Serie A.
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