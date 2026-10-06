Per Beto la Fiorentina è stata l'occasione di tornare in Italia, dopo i due anni trascorsi all'Everton. Il centravanti viola ha parlato a Sky Sport:

"Sono cambiato, quando ero a Udine non avevo tanta esperienza. Adesso mi sento più tranquillo e 'cattivo' a fare le cose. La Serie A adesso penso sia più difficile, prima era più difesa e tattica. Sta diventando nuovamente bellissima. Abbiamo bisogno di gol, ma non solo i miei. Le persone mi ricordano sempre ‘Ti ho preso al Fanta’ ma sono abituato a questo"

Sul gruppo: "Mi piace molto come la squadra sta evolvendo, sta diventando squadra vera. Pellegrino? Molto contento per lui, mi ha accolto molto bene. Ascolta bene le cose che gli dico. Lui merita questi gol, ma anch’io non voglio rimanere indetro. Voglio solamente segnare, ma se arriva il ‘gol alla Beto’ meglio. Penso che tutti vogliano arrivare in alto. Non sappiamo se sarà questa stagione ma la Fiorentina deve stare al top. E io lavorerò per arrivare lì. Non ho ancora imparato niente di fiorentino e toscano. I tifosi della Fiorentina sono molto appassionati"