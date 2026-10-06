Luca Ranieri e la Fiorentina proseguiranno assieme. Il difensore è ad un passo dal rinnovo
Novità importanti per Luca Ranieri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore della Fiorentina è pronto a rinnovare il proprio contratto. Le voci attorno a Ranieri non erano mancate negli scorsi mesi, soprattutto dopo la perdita della fascia di capitano. Un rinnovo fino al 2029, con opzione per il 2030, che blinda il futuro del ragazzo, sempre più legato a Firenze. L'ex Salernitana sarebbe attualmente al Viola Park per siglare il nuovo accordo.
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