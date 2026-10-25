Il croato stava disputando una buona gara, ma ha dovuto alzare bandiera bianca dopo pochi minuti del secondo tempo
Inconveniente per la Fiorentina nei primi minuti della ripresa della gara contro l'Inter: su un cross basso dalla sinistra di Carlos Augusto, Thuram anticipa sul primo palo e Pongracic, nel tentativo di schermare la sua conclusione, si fa male rimanendo a terra.
Vanoli è costretto a ricorrere al cambio e inserire Viery per il resto della gara. Il croato sembrava molto dolorante alla coscia, probabilmente si tratta di un problema al flessore ma è necessario attendere le prime risposte dello staff medico viola per sbilanciarsi.
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