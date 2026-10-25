Inconveniente per la Fiorentina nei primi minuti della ripresa della gara contro l'Inter: su un cross basso dalla sinistra di Carlos Augusto, Thuram anticipa sul primo palo e Pongracic, nel tentativo di schermare la sua conclusione, si fa male rimanendo a terra.

Vanoli è costretto a ricorrere al cambio e inserire Viery per il resto della gara. Il croato sembrava molto dolorante alla coscia, probabilmente si tratta di un problema al flessore ma è necessario attendere le prime risposte dello staff medico viola per sbilanciarsi.