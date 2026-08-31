VIDEO - Grosso: "Ho intravisto cose positive. Ci è mancata concretezza"

Il mercato è ormai agli sgoccioli e la Fiorentina potrebbe completare qualche altra operazione. Nel frattempo, Fabio Grosso dovrà lavorare sui giocatori già a disposizione per correggere i limiti emersi nelle prime partite.

Le sette reti subite e l’assenza di gol rappresentano un preoccupante campanello d’allarme. Con due sconfitte consecutive, quella viola è la peggiore partenza in campionato dalla stagione 2019-20, quando in panchina sedeva Vincenzo Montella.

Dopo il riposo concesso ieri, oggi la squadra riprenderà la preparazione al Viola Park con sedute video e lavoro sul campo per analizzare ed evitare gli errori commessi. Il club, dopo aver investito molto su gioventù e qualità, non intende cambiare rotta ed è consapevole che serviranno tempo e pazienza per sviluppare il nuovo progetto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.