Il messaggio social di Radu Dragusin dopo il pareggio della Fiorentina contro la Juventus

Redazione VN
ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27

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Radu Dragusin, dopo il pareggio tra Fiorentina e Juventus, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram. Le sue parole a mente fredda:

Abbiamo lottato su ogni pallone e dimostrato che siamo sulla strada giusta. Continuiamo con la stessa determinazione! Grazie ai nostri tifo per il sostegno incredibile🔥 Forza Viola! 💜⚜
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