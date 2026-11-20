Fiorentina-Como 1907, domenica 22 novembre alle 15: ecco dove vedere la sfida del Viola Park in diretta TV e streaming.
Domenica pomeriggio la Fiorentina femminile tornerà in campo alle ore 15:00 tra le mura amiche del Viola Park per uno scontro diretto importantissimo. Di fronte alle viola ci sarà infatti il Como 1907, terzo in classifica e distante appena un punto dalla squadra gigliata. Una sfida importante per la classifica e per le ambizioni della formazione di Pinones Arce, che potrà contare anche sul sostegno del proprio pubblico per puntare a spodestare il Como dalla zona Europa.
Dove vederla in TV e streaming
|Domenica 22 novembre , ore 15:00
|Stadio Curva Fiesole
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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