Domenica pomeriggio la Fiorentina femminile tornerà in campo alle ore 15:00 tra le mura amiche del Viola Park per uno scontro diretto importantissimo. Di fronte alle viola ci sarà infatti il Como 1907, terzo in classifica e distante appena un punto dalla squadra gigliata. Una sfida importante per la classifica e per le ambizioni della formazione di Pinones Arce, che potrà contare anche sul sostegno del proprio pubblico per puntare a spodestare il Como dalla zona Europa.

Dove vederla in TV e streaming

Domenica 22 novembre , ore 15:00 Stadio Curva Fiesole TV DAZN Streaming DAZN

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