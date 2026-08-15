Radu Dragusin, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Stiamo bene, sia io che la squadra. Dobbiamo affrontare le prossime partite con lo stesso entusiasmo. Non è stato difficile scegliere l'Italia, mi sto trovando molto bene. Poi Paratici mi ha spiegato bene il progetto, quindi scegliere la Fiorentina è stato semplice. L'Inghilterra mi ha aiutato tanto. Il Presidente? Bello vederlo dal vivo, l'avevo sentito quando sono arrivato. Ci ha portato molto entusiasmo. La Roma? Affronteremo tutte le partite con lo stesso entusiasmo. La Serie A è un campionato tosto, servirà il giusto atteggiamento. Obiettivo personale? Non ne ho uno, basta vincere.